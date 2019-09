Stasera in tv, programmi e film di oggi 25 settembre: da Rocco Schiavone al film I fantastici 4

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi mercoledì 25 settembre: dalla fiction di Rai 1 con Marco Giallini Rocco Schiavone, passando per la storica trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli , fino al film campione d'incassi I fantastici 4 e Silver Surfer in onda su Italia1.

Rai1, ore 21:25: Metti la nonna in freezer (Film)

Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio. Quando sua nonna muore, la ragazza perde l'unico sostentamento economico del quale dispone e inizia a pensare di surgelare il suo cadavere per continuare a incassare la pensione.



Rai2, ore 21:20: Rocco Schiavone - Prima che il gallo canti (Fiction)

Nelle tasche dei pantaloni di un uomo honduregno trovato morto a Castel di Decima viene trovato un foglietto con scritto il numero di Schiavone e ad indagare c'è Grazia Bonanni del commissariato di Spinaceto. Il questore Costa non si fida di quello che gli ha detto Schiavone sulla scomparsa di Luigi Baiocchi e così i due scendono a Roma. Schiavone collega il morto Ruben Montoro a Baiocchi e a Barrio dell'ambasciata dell'Honduras. La Rispoli va a fare visita al padre in ospedale ma l'uomo muore durante l'operazione e per lei è una liberazione. La ragazza e Schiavone, dopo aver bevuto qualcosa in un bar osservati da Italo, finiscono per fare l'amore. Sebastiano non si trova più e pare sulle tracce di Baiocchi che durante la fuga è stato probabile autore di rapine a benzinai vicino a Foligno e Udine.



Dal 2 Ottobre in prima serata su #Rai2 la terza stagione @marcogiallini pic.twitter.com/oLw3WmYwAf — Rai2 (@RaiDue) 24 settembre 2019



Rai3, ore 21:20: Chi l'ha visto? (Attualita')

Il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori.



+++ Maria Sestina Arcuri: In carcere il fidanzato +++

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Andrea Landolfi contro la decisione del Tribunale del Riesame che ne aveva disposto l’arresto #chilhavisto → https://t.co/GlTH6kpxNM pic.twitter.com/2q9NjtCOhK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 25 settembre 2019



Canale5, ore 21:20: E' la vita vita Al Bano (Documentario)

Il documentario affronta i principali temi che hanno caratterizzato la vita di Albano: la musica, la carriera, i concerti, i viaggi, il sodalizio artistico e il matrimonio con Romina Power, i figli, la scomparsa di Ylenia, il rapporto con la madre, la fede perduta e ritrovata , la malattia, fino all'annunciato ritiro dalle scene.



Italia1, ore: 21:20: I fantastici 4 e Silver Surfer (Film)

Il matrimonio tra Reed Richards e Susan Storm, più conosciuti come Mister Fantastic e la Donna invisibile è ormai prossimo. Ma proprio in quei giorni l'intero pianeta è scosso da inquietanti fenomeni atmosferici, black out di massa e dall'apparizione di giganteschi crateri. Il generale Hager, che ha intuito la minaccia che si sta avvicinando, chiede aiuto ai Fantastici Quattro ed in particolare alla mente del gruppo, Reed, che già stava indagando privatamente sui fenomeni. Il gruppo così si mette alla ricerca della strana entità che pare provocare i fenomeni e, prevedendo che la formazione del prossimo cratere sarà a Londra, riescono a individuare lo strano essere. La Torcia Umana parte all'inseguimento dell'alieno e scopre che sembra uno strano surfista volante ricoperto d'argento, ma lo scontro dura poco e dimostra la potenza dell'essere che sembra del tutto intenzionato a distruggere la Terra. Dopo lo scontro Johnny scopre che qualcosa nei suoi superpoteri è cambiato: riesce a scambiarli con quelli di un altro membro del gruppo e viceversa, con un semplice contatto fisico.



Canale4, ore 21:25: Fuori dal coro (Rubrica)

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l'interpretazione dei temi piu' caldi dell'attualita' politica e di cronaca.



• Torna questa sera, in prima serata su Rete4, il nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”!

• Al centro della puntata, l’intervista al leader della Lega @matteosalvinimi sull’attualità politica e l’immigrazione.

• Ci vediamo alle 21.25! pic.twitter.com/ryTwZ6i3jy — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) 25 settembre 2019



Rai Movie, ore: 21:20: Hurricane - Il grido dell'innocenza (Film)

Denzel Washington è Rubin "Hurricane" Carter, un pugile di colore che vede infrangersi il sogno di vincere il titolo dei pesi medi quando viene arrestato insieme a un altro uomo per l'omicidio di tre persone in un bar del New Jersey.



TV8, ore: 21:30: Il codice Da Vinci (Film)

A Parigi, il curatore del Louvre, Jacques Saunière, viene ucciso per mano di uno strano monaco albino appartenente all'Opus Dei. Lo studioso di simbologia, il professor Robert Langdon, viene a sapere dell'omicidio e, condotto al Louvre, viene interrogato, poiché ritenuto colpevole della morte del curatore.



NOVE, ore: 21:25: Tutte contro lui - The Other Woman (Film)

Carly Whitten, avvocato di New York, conosce e inizia una relazione con Mark King. Dopo un litigio tra i due, Carly decide di farsi perdonare andando a casa di Mark per fargli una sorpresa. Quello che però lei non si aspetta è che alla porta sarà accolta dalla moglie di Mark, Kate, che il giorno dopo, insospettita, fa visita a Carly nel suo ufficio, chiedendole di dirle la verità riguardo alla possibile relazione tra lei e il marito. Una volta scoperta la verità, Kate è disperata, esce con Carly e si ubriaca, tornando poi a casa in pessimo stato. Il giorno dopo, Kate si ripresenta alla porta di Carly per cenare insieme a quest'ultima, che dopo qualche esitazione accetta. Le due si ubriacano e passano una serata assieme divertendosi e andando d'accordo. Carly consiglia a Kate di "Affilare le armi" e le promette che lei e Mark non si vedranno più. Nel frattempo, Carly si è finta l'arredatrice di Kate, per non farsi scoprire dal fratello di quest'ultima, Phil, per il quale esprime da subito una certa attrazione fisica.



La7, ore: 21:25: Atlantide (Documentario)

Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.



