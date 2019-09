Stasera in tv, programmi e film di oggi 24 settembre: da DiMartedì a Cado dalle nubi con Zalone

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi martedì 24 settembre: dalla fiction di Rai 1 La strada di casa, passando per Il talk show condotto da Giovanni Floris Di Martedi' su La7, fino al film campione d'incassi Cado dalle nubi, interpretato da Checco Zalone e in onda su Canale5.

Edoardo Pesce: le mie mille facce da Il Colpo del Cane ad Alberto Sordi

Il nuovo Montalbano è donna, arriva Imma Tataranni: «Ho dovuto combattere con gli sceneggiatori (maschi)»



Ra1, ore: 21:25: La strada di casa - Stagione 2 Episodio 3 (Fiction)

La scomparsa di Irene, con il passare delle ore, diventa sempre più angosciante. Il più preoccupato di tutti è Baldoni, c he fatica a credere che la sua figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento riguardo al matrimonio, per giunta senza dirgli niente: è come rivivere l'incubo della scomparsa di Paolo. Baldoni e Fausto iniziano ad indagare, ecco venire alla luce u na prima scomoda veirtà: Lorenzo e Irene erano in crisi, lui l'aveva tradita e la notte prima tra i due c'era stato un violento litigio, scatenato proprio dall'averlo sorpreso tra le braccia di un altra...





Rai2, ore: 21:20: Notte al museo 3 - Il segreto del faraone (Film)

Al Museo di Storia Naturale si apre una nuova mostra; Larry Daley, direttore del programma serale, ha l'incarico di gestire la magica tavoletta di Ahkmenrah, il mezzo attraverso il quale tutto ciò che è presente nelle gallerie prende vita. L'uomo si accorge però che il materiale di cui è composta, si sta deteriorando e nel tentativo di salvare il destino dei suoi amici, si reca a Londra.



Rai3, ore: 21:20: Cartabianca (Approfondimento)

Il talk d'approfondimento di Raitre, ideato e condotto da Bianca Berlinguer, realizzato insieme alla squadra di Blob, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.25 a partire da lunedì 7 novembre 2016. Dal 21 febbraio 2017 la trasmissione va in onda anche il martedì in prima serata. In ogni puntata il programma si occupa di politica e di cronaca, di giovani e di anziani, di salute e di ambiente, di economia e di pensioni.



Gli italiani non si sono ancora abituati alla nuova maggioranza che già la politica offre un'altra sorpresa, l'addio di Renzi al Pd.

Che effetti avrà sul governo di Giuseppe Conte? E sull'opposizione? #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, ogni martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/qMfyPeoggK — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 21 settembre 2019



Canale5, ore 21:20: Cado dalle nubi (Film)

Checco Zalone è un giovane pugliese che sogna di diventare cantante. Lasciato dalla ragazza perché insegue sogni irrealizzabili mentre lei vuole sistemarsi, Checco decide di partire da Polignano a Mare e raggiungere Milano, dove forse riuscirà a sbarcare il lunario. Italia1, ore 21:20:

Nell’anno 2029, il gruppo criminale dei Reavers cerca di portare i mutanti all’estinzione. Dopo l’avvelenamento da adamantio, Logan ‘Wolverine’ e il mutante Calibano conducono una vita modesta oltre i confini messicani, prendendosi cura di Charles Xavier. L’anno precedente, a causa di una terribile malattia degenerativa, Charles ha sferrato un involontario e violento attacco psichico, che ha causato la morte di gran parte degli X-Men. La routine dei tre mutanti è interrotta dall'incontro con l’infermiera Gabriela. La donna, un tempo impiegata della compagnia di bio-tecnologia Transigen, chiede a Logan di proteggere la piccola Laura Kinney e di condurla in un luogo chiamato ‘Eden’.

Mentre Don Anselmo (Mario Martin) sembra sul punto di togliersi la vita, Elsa (Alejandra Meco) cade nella trappola di Alvaro (Alessandro Bruni), sempre più intenzionato a derubarla dei suoi averi. Ha luogo l'ennesimo scontro tra Fernando (Carlos Serrano) e Maria (Loreto Mauleon): motivo del contendere, Maria (Loreto Mauleon). Alvaro e Antolina (Maria Lima) si ricattano reciprocamente. Julieta (Claudia Galan) scompare nel nulla, destando la preoccupazione di Saul (Ruben Bernal).



Tv8, ore 21:30: Codice Unlocked (Film)

L'agente della CIA Alice Racine scopre che alcune informazioni altamente riservate sono state compromesse. La donna è costretta a rivolgersi all'ex soldato Jack Alcott per sventare un attacco biologico che sta per colpire la città di Londra.



NOVE, ore: 21:25: Il Supplente - Joe Bastianich (Docureality)

In questo reality show , in una classe di quinta superiore, al posto del docente di ruolo viene chiamato alla cattedra un VIP che farà da supplente e che terrà una lectio magistralis. Egli avrà il compito di interrogare, mettere voti, prendere provvedimenti disciplinari, dare compiti per casa ecc.



La7, ore: 21:15: Di Martedi' (Attualita')

Il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società. Grandi ospiti e la satira di Gene Gnocchi ogni martedì su La7.



Inviati al lavoro per #dimartedì

Vi aspettiamo domani, 24 settembre, dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/xUr9VYMbSR pic.twitter.com/b6xgX6thuL — diMartedì (@diMartedi) 23 settembre 2019

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA