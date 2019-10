Stasera in tv, programmi e film di oggi 1 ottobre: dalla Champions League - Juventus Vs Bayer Leverkusen a ​Le Iene Show

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi lunedì 30 settembre: dalla serie tv di Rai1 La strada di casa, passando per la partita di Champions League - Juventus Vs Bayer Leverkusen in diretta su Canale5, fino alla prima puntata della nuova stagione de Le Iene Show in onda su Italia1.

Nadia Toffa, Alessia Marcuzzi e il commovente video dell'amica su Instagram: «Sei Bella»

Nadia Toffa, stasera la prima puntata senza di lei: una reunion di 100 Iene per un grande abbraccio



Rai1, ore: 21:25: La strada di casa - Stagione 2 Episodio 3 (Fiction)

Le ricerche per ritrovare Irene Irene (Silvia Mazzieri) continuano ma dopo molti giorni tutto precipita. Lorenzo (Eugenio Franceschini) non si dà pace e il commissario Concetta Leonardi (Roberta Caronia) gli mostra un video sconvolgente che mette fine a ogni dubbio: Irene si è tolta la vita gettandosi nel Po. La morte della ragazza gli farà perdere l’equilibrio faticosamente conquistato e lo porterà a riconsiderare tutta la sua vita.



Tre anni dopo gli eventi del primo film, Giovanna, la madre adottiva di Michele, muore in un incidente stradale e Stella - i cui ricordi sono stati cancellati da Andreij, il vero padre di Michele - non ricorda nulla di quello che è successo nel sottomarino e si è messa con Brando, che le ha fatto credere di averla salvata lui. Nella classe di Michele arriva una nuova ragazza, Natasha, una Speciale che possiede il potere della pirocinesi. Durante una festa a casa di Brando, Michele decide di rivelare a tutti che è stato lui a salvare i ragazzi, ma poco prima che Michele diventi invisibile, Natasha fa provocare un incendio per far scappare tutti e lo stordisce con una bottiglia di vetro. Michele si risveglia in un letto di una casa nobiliare abbandonata e trova Natasha e una donna di nome Yelena, che gli rivela che la ragazza è sua sorella e che lei è la loro madre. Nel frattempo, alcuni Speciali sparsi in tutta Europa vengono rapiti.



Rai3, ore: 21:20: cartabianca (Approfondimento)

Il talk d'approfondimento di Raitre, ideato e condotto da Bianca Berlinguer, realizzato insieme alla squadra di Blob, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.25 a partire da lunedì 7 novembre 2016. Dal 21 febbraio 2017 la trasmissione va in onda anche il martedì in prima serata. In ogni puntata il programma si occupa di politica e di cronaca, di giovani e di anziani, di salute e di ambiente, di economia e di pensioni. Hanno fatto parte del cast delle prime due edizioni il giornalista Tommaso Labate, i conduttori Gabriele Corsi e Flavio Insinna e la comica Geppi Cucciari.



Mentre la maggioranza e l'opposizione si preparano alle elezioni regionali e l'Europa discute di un possibile accordo sui migranti, gli italiani si chiedono che cosa conterrà la nuova manovra economica. #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/LzYKZ6woBw — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 28 settembre 2019

Susan Cooper lavora come analista per la CIA e grazie alle proprie mansioni svolte dietro una semplice scrivania, è l'eroina sconosciuta di una serie di missioni pericolose. In seguito all'incapacità del proprio compagno e di un agente di partecipare ad un progetto importante, la donna si ritrova ad essere la protagonista in prima persona di un piano per smantellare il commercio illegale di armi.



Canale5, ore: 21:00: Calcio - Champions League - Juventus Vs Bayer Leverkusen

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, Dragovic, S.Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario. ALL.: Bosz. A DISP.: Ozcan, Tah, Sinkgraven, Weiser, Demirbay, Diaby, Bellarabi. ARBITRO: Collum (Scozia).



Italia1, ore: 21:30: Le Iene Show

Anche quest’anno un doppio appuntamento settimanale. Il martedì il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa's Band. Il giovedì, sempre in prime-time, a partire dal 3 ottobre si alternano alla conduzione il trio femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e quello tutto al maschile di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Gli inviati quest'anno sono: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.





Canale20, ore: 21:06: Mad Max: Fury Road (Film)

In un futuro apocalittico, l'Australia è ormai un paese totalmente deserto e desolato dove tutti lottano furiosamente per sopravvivere. Max, un ex poliziotto solitario ed ossessionato dalla perdita della famiglia avvenuta durante i primi giorni del collasso globale, viene catturato dai Figli della Guerra, un'armata di guerrieri assetata di sangue.



Rete4, ore: 21:25: Una vita - Stagione 13 Episodio 46 (Soap)

U rsula, uscita come trasformata dall'ospedale psichiatrico, si reca da Samuel in cerca di Blanca e Moise's, ma viene cacciata in malo modo. La donna, affamata e malridotta, comincia allora a mendicare la pieta' degli abitanti del quartiere, i quali pero' si mostrano diffidenti e le rifiutano l'aiuto. Il ritorno di Úrsula mette tutti in agitazione, soprattutto le donne. Liberto e' fuori pericolo e viene dimesso dall'ospedale. Trini e' preoccupata di come reagira' Ramón quando scoprira' che aspettano un figlio, e per questo fatica a trovare il coraggio di dargli la notizia. Lucía e' in pena per Samuel e vorrebbe trovare un modo per aiutarlo. Flora cerca di convincere Peña a candidarsi come modello per dei cartelloni pubblicitari. Samuel, disperato per la sua situazione finanziaria, sembra ormai sul punto di perdere la ragione.



Rai Movie, ore: 21:10: Notte prima degli esami oggi (Film)

Estate 2006, mentre i Mondiali di Calcio in Germania sono in corso, Luca Molinari, un diciottenne prossimo agli esami di maturità, conosce Azzurra, una giovane biologa marina, e se ne innamora. Il padre di lui, Paolo, ha nel frattempo una storia con una professoressa del ragazzo. Entrambe le relazioni si rivelano complesse e fallimentari. Intanto, il fatidico giorno delle prove a chiusura degli studi superiori si avvicina inesorabile.



TV8, ore: 21:30: Maschi contro femmine (Film).

Walter è l'allenatore di una squadra di pallavolo femminile e tradisce la moglie Monica con il capitano Eva Castelli. Diego è un donnaiolo che colleziona gli indumenti intimi delle proprie conquiste finché non si innamora perdutamente di Chiara, l'unica donna che lo rifiuta. Ivan, Andrea e Marta sono invaghiti della stessa ragazza: la bella Francesca.



NOVE, ore: 21:30: l Supplente - Simona Ventura (Docureality)

Nella quarta puntata una classe dell’Istituto Elsa Morante di Roma avrà una sorpresa: il supplente di Alimentazione per un giorno sarà Simona Ventura che mostrerà sulla lavagna interattiva una foto di Alex Zanardi, un esempio di forza di volontà e di determinazione, da cui prenderà spunto per introdurre il tema della lezione: non mollare mai.



La7, ore: 21:15: Di Martedi' (Attualita')

Il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società. Grandi ospiti e la satira di Gene Gnocchi ogni martedì su La7.



Inviati al lavoro per #dimartedì

Vi aspettiamo domani, 1 ottobre, dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/xUr9VYMbSR pic.twitter.com/fkgpauzV8c — diMartedì (@diMartedi) 30 settembre 2019

