Stasera in tv, programmi e film di oggi 30 settembre: dal Commissario Montalbano a Temptation Island Vip

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi lunedì 30 settembre: dalla fortunatissima serie tv Il Commissario Montalbano in onda su Rai1, passando per il reality Temptation Island - VIP su Canale5 fino al film Into the wild - Nelle terre selvagge diretto da Sean Penn e in onda sul NOVE.

Il nuovo Montalbano è donna, arriva Imma Tataranni: «Ho dovuto combattere con gli sceneggiatori (maschi)»

Temptation Island Vip 2, Giovanni Conversano contro Serena Enardu: «È stata lei a tirarmi in ballo»



Rai1, ore: 21:25: Il Commissario Montalbano - La vampa d'agosto

In una calda giornata d'agosto, il commissario Montalbano è a pranzo nella bella villetta sul mare che Augello ha affittato per le ferie, a Montereale Marina. Durante il pranzo, però, non si trova il piccolo Salvo; Montalbano corre a cercarlo e lo trova in un cunicolo in giardino, cunicolo che rivelerà una grande sorpresa: il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa 6 anni prima. Il commissario inizia le indagini affiancato dalla gemella della vittima, la bella Adriana, che lo seduce fino a fargli perdere completamente la testa per riuscire a scoprire chi ha ucciso la sorella e vendicarsi.



"- Non mi è piaciuto quello che ho fatto.

- Se non faceva così quello non parlava!

- Non è una buona ragione." #IlCommissarioMontalbano "La vampa d'agosto" QUESTA SERA alle 21.25 su #Rai1#Montalbano @MontalbanoRai #30settembre pic.twitter.com/iizhBhlwzr — Rai1 (@RaiUno) 30 settembre 2019



Rai2, ore: 21:20: Stasera tutto e' possibile (Show)

Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all'interno di una stanza inclinata di 22 gradi.





Rai3, ore: 21:45: Presa diretta (Attualita')

La squadra di PresaDiretta ha viaggiato attraverso i nervi scoperti del paese, per provare a capire il futuro che ci aspetta. Con le nuove puntate PresaDiretta è entrata nel vivo delle questioni al centro del dibattito pubblico. Le aspettative rivolte alle iniziative del nuovo Esecutivo, il problema dei conti pubblici, la disuguaglianza e le tensioni sociali, il conflitto commerciale sui mercati internazionali causato dalla guerra dei dazi, le croniche difficoltà della giustizia, l’emergenza del cambiamento climatico e quella della Sanità pubblica, le politiche energetiche e la riforma del diritto di famiglia, l’abuso di farmaci e l’attacco al cervello da parte di contaminanti ambientali, la fragilità dei valori europei alle prese con il prossimo, cruciale, appuntamento elettorale.



Una nuova e inquietante frontiera del gioco d’azzardo legale, è quella del GIOCO ONLINE, un universo parallelo che inghiotte completamente chi ci entra e da dove si esce con le tasche vuote!

Questa sera a #Presadiretta VIZIO DI STATO alle 21.45 su #Rai3@IaconaRiccardo pic.twitter.com/cHV21FLAMy — Presa Diretta (@Presa_Diretta) 30 settembre 2019



Rai4, ore: 21:20: Le colline hanno gli occhi (Film)

Una vacanza di famiglia prende una svolta terrificante quando i viaggiatori restano bloccati in una area nucleare del governo degli Stati Uniti. Scoprono allora con orrore che il deserto è tutt'altro che disabitato.



Canale5, ore: 21:20: Temptation Island - VIP (Reality)

Su un'isola deserta, sei coppie formate da personaggi dello spettacolo mettono alla prova il loro amore, confrontandosi le proprie idee e passioni sotto gli occhi delle telecamere.



"Che belli che siete, ragazzi!" Delia sembra divertirsi nel villaggio delle fidanzate 😎 Questo suo atteggiamento infastidirà Alex? #TemptationIslandVip pic.twitter.com/nfvxxNP0EO — Temptation Island (@TemptationITA) 28 settembre 2019



Italia1, ore: 21:20: Rambo 2 - La vendetta (Film)

Mentre è ai lavori forzati, John Rambo ottiene la libertà a condizione che torni in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri americani.



Rete4, ore: 21:25: Quarta repubblica (Approfondimento)

Torna l'approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica.





IRIS, ore: 21:00: North Country - Storia di Josey (Film)

Il matrimonio di Josey Aimes è naufragato e per sopravvivere lei è costretta a tornare insieme ai due figli nella sua cittadina natale nel nord del Minnesota. Josey riesce a trovare lavoro presso le locali miniere di ferro.



TV8, ore: 21:30: Agente 007 - Bersaglio mobile (Film)

Il magnate Max Zorin vuole provocare un terremoto che distrugga Silicon Valley per detenere il monopolio della produzione mondiale di microchip e imporre cosi' le proprie leggi di mercato. James Bond riesce a mandare a monte i piani del criminale. Con l'aiuto, naturalmente, di bellissime donne e con la benedizione, per una volta, persino del KGB. Ultimo 007 dell'era Roger Moore, con l'attore un po' stanco e troppo spesso (visibilmente) sostituito dalle controfigure.



NOVE, ore: 21:30: Emanuela Orlandi (Inchieste)

Nove Racconta apre una finestra su uno dei più profondi misteri d’Italia, una vicenda rimasta viva nella coscienza collettiva del paese nonostante gli anni: il rapimento 36 anni fa della giovane Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni sparita a Roma il 22 giugno del 1983. Nove si addentra nella storia di questo enigma internazionale con lo speciale Emanuela Orlandi – Il caso è aperto.v



cielo, ore: 21:15: Into the wild - Nelle terre selvagge (Film)

La vera storia di Christopher McCandless, detto Alex Supertramp. Dopo aver conseguito la laurea nel 1992, decide di abbandonare ogni cosa per andare a vivere tra i ghiacci dell'Alaska.



La7, ore: 21:15: Il Socio (Film)

Un giovane avvocato diventa socio di un piccolo ma prestigioso studio legale, per scoprire in seguito che la maggior parte dei clienti sono dalla parte sbagliata della legge.

Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA