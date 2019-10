Stasera in tv, 6 ottobre: dalla fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore al docureality Bruno Barbieri 4 Hotel

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi domenica 6 ottobre: dalla fiction targata Rai1 Imma Tataranni Sostituto Procuratore, passando per lo show Live Non e' la d'Urso in onda su Canale5, fino al programma di attualità Non e' l'Arena condotto da Massimo Giletti e in onda su La7.

Rai1, ore: 21:25: Imma Tataranni Sostituto Procuratore - I giardini della memoria

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 "Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, domenica 6 ottobre alle 21.25, interpretata da Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Ester Pantano, Monica Dugo, Giada Laudicina, Lucia Zotti, e con la partecipazione di Antonio Gerardi e Carlo Buccirosso. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. lmma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’attivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza...



Rai2, ore: 21:05: Che tempo che fa (TalkShow)

Uno spazio di intrattenimento domenicale, in preparazione della serata con Fabio Fazio: lanci e anticipazioni, gag e tormentoni, si alternano a momenti in cui membri del pubblico si presentano in quanto testimoni di avvenimenti e imprese.



Rai3, ore: 20:30: Il Borgo dei Borghi (Documentario)

L'arte, la storia, la cultura e le tradizioni. Un viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro paese. Uno show sulla "grande bellezza" dell'Italia.





Rai4, ore: 21:09: Pagan Peak (SerieTV)

Quando un cadavere viene ritrovato sulle montagne innevate tra Germania e Austria, l'investigatrice tedesca Ellie Stocker è chiamata a collaborare con l'austriaco Gedeon Winter per le indagini. Tra i due, però, nascono molte tensioni.



Canale5, ore: Live Non e' la d'Urso (Show)

Barbara D'Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.





Italia1, ore: 21:20: Prince Of Persia (Film)

Nella Persia del sesto secolo, il principe Dastan deve impedire a un nobile malvagio di impossessarsi delle sabbie del tempo, un dono degli dei che può influenzare lo scorrere del tempo e permette a chi lo possiede di dominare il mondo.



Rete4, ore: 21:27: The Bourne Identity (Film)

Un uomo viene strappato alla morte dall'intervento dell'equipaggio di un peschereccio italiano nel Mar Mediterraneo e scopre di essere diventato il bersaglio di alcuni sicari. L'uomo non ricorda nulla di sè.





Rai Movie, ore: 21:10: La duchessa (Film)

Lady Georgiana Spencer si sposa giovane con il duca del Devonshire, e si trasferisce a Londra dove conosce gli sfarzi della nobiltà e la freddezza di una relazione che la obbliga a dare un erede al duca.



IRIS, ore: 21:00: Nella valle di Elah (Film)

Hank Deerfield riceve una telefonata dove apprende una terribile notizia: il figlio, di ritorno da un periodo di diciotto mesi in Iraq, è scomparso e non si hanno notizie di lui. L'uomo si associa all'investigatore Emily Sanders allo scopo di ottenere maggiori informazioni e fare giustizia.



TV8, ore: 21:30: Bruno Barbieri 4 Hotel (Docureality)

Quattro proprietari di hotel nella stessa area geografica si sfidano per dimostrare l'eccellenza della propria attività. Ogni albergatore ospita gli altri tre presso la propria struttura, accompagnati dallo chef Bruno Barbieri nei panni di giudice.





NOVE, ore: 21:30: Rubio alla ricerca del gusto perduto - Vietnam (Cucina)

È un viaggio in Estremo Oriente che tocca Thailandia, Cina e Vietnam, tra megalopoli e piccoli centri rurali, per scoprire la più autentica cultura gastronomica locale, per conoscere con la gente del posto le ricette esotiche, i “piatti nazionali”, le pietanze meno conosciute, mangiando e spesso cucinando assieme a loro.



cielo, ore: 21:20: First Kill (Film)

Un uomo e suo figlio si imbattono in un criminale ferito durante una battuta di caccia. Provano a salvarlo, ma lui decide di rapire il ragazzo. I legami familiari, allora, vengono messi a dura prova.



La7, ore: 20:35: Non e' l'Arena (Attualita')

Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d'immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.



