Stasera in tv, oggi giovedì 28 ottobre su Rai 3 «Papillon»: curiosità e trama del film con Rami Malek

Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:35

Stasera in tv, giovedì 28 ottobre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Papillon» del 2017. Quarto lungometraggio diretto dal regista danese Michael Noer. Tra i protagonisti Charlie Hunnam, Rami Malek e Luka Peroš.

Presentato in prima mondiale nel settembre del 2017 al Festival di Toronto, remake dell'apprezzatissimo film diretto da Franklin J. Schaffner.

La trama

Michael Noer in regia dettaglia l'esistenza del malavitoso Henri "Papillon" Charrière cui tocca in sorte di scontare una pena per un omicidio mai commesso e per il quale è stato incastrato. L'alleanza occasionale e interessatissima con un altro condannato, il contraffattore Louis Dega, li porta a intessere uno speciale legame di amicizia che va ben oltre la voglia di evadere e trovare la libertà perduta.

Curiosità

Le riprese del film si sono svolte in diverse località della Serbia, Montenegro e Malta. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. In Italia è stato proiettato nelle sale cinematografiche a partire dal 27 giugno 2018.

