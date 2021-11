Stasera in tv, oggi mercoledì 3 novembre su Rai 1 «Old Man & The Gun»: curiosità e trama del film con Robert Redford

Stasera in tv, mercoledì 3 novembre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Old Man & The Gun» del 2018. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense David Lowery. Tra i protagonisti Casey Affleck, Robert Redford e Danny Glover.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio su Al Bano

La trama

David Lowery dirige Robert Redford nel film ispirato alla storia vera del rapinatore Forrest Tucker, che nei primi anni Ottanta, ormai più che settantenne, organizzò un'ultima, leggendaria serie di colpi con la "Over-The-Hill Gang" (nel film “La banda dei vecchietti d’assalto”), una banda di criminali attempati che per le rapine preferiva ammaliare con le buone maniere piuttosto che usare metodi più aggressivi.

Forrest Tucker, dopo una vita trascorsa fra tra rapine in banca ed evasioni dal carcere, ha sempre creato scompiglio, disorientando le autorità e conquistando l’opinione pubblica americana. Coinvolti in modo diversa nella sua fuga, ci sono l’inflessibile investigatore John Hunt, che gli dà la caccia da tempo, subendo il fascino della passione non violenta profusa da Tucker nel suo mestiere, e una donna, Jewel, che lo ama nonostante la sua "stramba" professione.

Curiosità

Il film ha incassato 11,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e 6,6 milioni di dollari nel resto del mondo; complessivamente ha incassato 17,9 milioni di dollari.

La pellicola è stata candidata nel 2019 al Premio Golden Globe nella categoria Miglior Attore in un film commedia o musicale per l'interpretazione di Robert Redford.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»