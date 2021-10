Sasera in tv, oggi mercoledì 27 ottobre su Rai 1 «Mio fratello rincorre i dinosauri»: curiosità e trama del film con Isabella Ragonese

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 14:51

Stasera in tv, mercoledì 27 ottobre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Mio fratello rincorre i dinosauri» del 2019. Opera rima del regista e sceneggiatore italiano Stefano Cipani. Tra i protagonisti Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Francesco Gheghi.

Il film è tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol, che vanta un grande successo con trecentomila copie vendute e che è stato tradotto in quindici lingue.

La trama

Jack ha sempre desiderato avere un fratello minore con cui giocare e presto i genitori, interpretati da Isabella Ragonese e Alessandro Gassmann, non solo gli daranno la bella notizia che avrà presto un fratellino ma che sarà anche “speciale”. Per il bambino, interpretato da Alessandro Gheghi, speciale significa avere una marcia in più, come un eroe dei fumetti, ma con il passare del tempo si renderà conto che Gio, il fratello minore interpretato da Lorenzo Sisto, è affetto dalla sindrome di Down. Crescendo, la condizione del fratello minore inizia ad essere un problema per Jack fino al punto da tenerne nascosta l'esistenza ai nuovi amici del liceo.

Non ci vorrà molto per far si che Jack si ricreda e che inizi e trarre preziosi insegnamenti di vita da Gio. Altro volto noto tra i personaggi di questa commuovente storia, è la spagnola Rossy De Palma, che veste i panni di Zia Rock.

Curiosità

La pellicola è stata girata a Cento, Pieve di Cento, Anzola dell'Emilia e Bologna. Distribuzione Il film è stato distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre 2019. Il film ha incassato 2,5 milioni di euro. In Italia si classifica al 36esimo posto dei film più visti nella stagione 2019/2020 ed è stato accolto positivamente dalla critica.

