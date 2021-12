Stasera in tv, oggi mercoledì 27 dicembre su Italia Uno «Indipendence Day»: curiosità e trama del film con Will Smith

Stasera in tv, lunedì 27 dicembre, andrà in onda su Italia Uno alle 21:30 il film «Indipendence Day» del 1996. Pellicola fantascientifica diretta da Roland Emmerich e interpretata da Will Smith.

La trama

E' il 2 luglio e giganti astronavi solcano il cielo andando a posizionarsi sulle maggiori città del mondo. La popolazione teme l'invasione aliena, uno scienziato esperto in informatica e comunicazioni, scopre che le astronavi emettono un misterioso segnale. Dopo qualche perplessità il Presidente degli Stati Uniti accetta di incontrare lo scienziato e gli dà fiducia.

Curiosità

Per questo film del 1996 è stato impiegato un budget di circa settanta milioni di dollari. Cast ed effetti speciali sono tra i più costosi di sempre fino a quel momento. Premiato con un Oscar, proprio per gli effetti speciali.