Stasera in tv, oggi mercoledì 26 gennaio su Rai Movie «Mine Vaganti»: curiosità e trama del film di Ferzan Ozpetek

Stasera in tv, meroledì 26 gennaio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Mine Vaganti», del 2010. Film sulle vicende della famiglia Cantone, diretto dall'acclamatissimo Ferzan Ozpetek, regista de "Le fate ignoranti", che ha ottenuto 13 candidature ai David di Donatello 2010.

Trama

Protagonista la stravagante famiglia Cantone, proprietaria di uno dei pastifici più grandi del Salento. La nonna ha creato l'impresa in gioventù insieme al cognato. Il padre Vincenzo, uomo di provincia tutto d’un pezzo, ripone grandi aspettative nei due figli maschi ai quali vuole passare la conduzione dell’azienda. Tommaso, il più piccolo, dopo gli studi in economia a Roma coltiva sogni letterari e ritorna a casa deciso a rivelare la sua omosessualità pur sapendo di portare grande scompiglio nel nucleo familiare e di dare un grande dolore al padre. Il fratello Antonio che si è sempre occupato degli affari familiari, lo precede e dichiara a tutti la sua omosessualità provocando un malore del padre che lo caccia di casa. A Tommaso non resta che mentire e assecondare il volere paterno.

Curiosità

Il film ha ottenuto 13 candidature ai David di Donatello del 2010. Ilaria Occhini e Ennio Fantastichini si sono aggiudicati il premio di migliori attori non protagonisti. All’interno della colonna sonora del film è presente una canzone che Patty Pravo compose appositamente per la commedia: Sogno. Il film è costato circa 7 milioni di euro e in occasione dell’esordio nelle sale cinematografiche è stato il secondo film per incassi, dietro Alice in Wonderland.