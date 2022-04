Stasera in tv, oggi mercoledì 20 aprile su Rai Movie «Poseidon»: curiosità e trama dell'action movie con Kurt Russell

Stasera in tv, mercoledì 20 aprile, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Poseidon», del 2006. Kurt Russell guida un bel cast, diretto dal regista Wolfgang Petersen, autore di un altro action movie ad alta tensione, forte dell'esperienza di U-Boot 96 (1981) e La tempesta perfetta (2000).

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Roger crolla in diretta DOMENICA IN Mara Venier "interrompe" l'intervista ad Al Bano TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, «Cicciolina rischia...

Trama

Poseidon è la storia di un lussuosa nave che, durante la notte di Capodanno nell'Atlantico del Nord, subisce l'impatto con un'onda anomala di oltre 45 metri di altezza. A dieci minuti dall'inizio è già successo tutto: l'imbarcazione si trova capovolta e l'equipaggio è fuori uso. A partire da questa situazione da mondo alla rovescia, i malcapitati sopravvissuti dovranno cavarsela in qualche modo. E non sarà facile, visto che la natura sembra volersi accanire contro di loro.

Curiosità

Durante le riprese subacquee Josh Lucas è rimasto ferito ad un occhio: Kurt Russell lo ha accidentalmente colpito con una torcia. In questo remake dal film L'avventura del Poseidon di Irwin Allen, Kurt Russell interpreta il personaggio di Robert Ramsey, ex sindaco di New York.