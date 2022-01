Stasera in tv, su Italia 1 «Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio»: curiosità e trama del film con Charlize Theron

Stasera in Tv, oggi mercoledì 19 gennaio su Italia 1 alle 21:31 «Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio», film fantastico perquel di «Biancaneve e il cacciatore» diretto da Cedric Nicolas-Troyan. Nel cast Charlize Theron, nuovamente nei panni della regina Ravenna, e Chris Hemsworth nel ruolo del Cacciatore Eric. Al loro fianco Emily Blunt e Jessica Chastain. Completa il cast Finnick Odair, celebre per gli ultimi tre capitoli della saga di «Hunger Games».

La trama

Molto tempo prima che Biancaneve trafigesse la perfida regina Ravenna, la sorella di quest'ultima, Freya, era stata colpita da un tradimento che l'aveva spinta ad abbandonare il Reame. Dotata della capacità d congelare i propri nemici, Freya, Regina dei ghiacci, si ritira per un lungo tempo in un palazzo innevato e crea una legione di cacciatori a lei fedeli, tra i quali i prediletti Eric e la guerriera Sara. Ma i suoi pupilli infrangono l'unica regola: quella di non avere sentimenti. Dopo la scomparsa della regina Ravenna, Freya organizza una spedizione per recuperare lo Specchio delle Brame e scopre di poter riportare in vita la sorella così da aere un doppio potere per riconquistare le Terre Incantate.L'esercito di Freya si dimostra imbattibile e i soldati esiliati devono unire le forze per riuscire a capovolgere la situazione...

Curiosità

Dopo il successo di «Biancaneve e il cacciatore» (2012), era stato previsto un sequel, che però fu annullato a causa del tradimento che coinvolse il regista e Kristen Stewart (protagonista del primo film). Per questo si progettò il prequel che non comprendeva nessuno dei due. Per riprendere il ruolo di Ravenna, a Charlize Theron fu offerto lo stesso compenso del primo film, ma l’attrice rifiutò di firmare il contratto e pretese la stessa paga del suo collega Chris Hemsworth, 10 milioni di euro. La Universal accettò.