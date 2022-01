Stasera in tv, oggi mercoledì 12 gennaio su Italia 1 «Biancaneve e il cacciatore»: curiosità e trama del film con Charlize Theron e Kristen Stewart

Stasera in tv, mercoledì 12 gennaio, andrà in onda su Italia 1 alle 21:30 il film «Biancaneve e il cacciatore» del 2012. Film che reintrerpreta la celebre fiaba, con un cast di alto livello: Charlize Theron nel ruolo della strega cattiva, Kristen Stewart è Biancaneve e Chris Hemsworth (il Thor della Marvel) nel ruolo del cacciatore.

APPROFONDIMENTI GF VIP Video IL FESTIVAL Sanremo 2022, ecco le 5 conduttrici

Gf VIP, Barù e il contatto infuocato con Jessica: i fan impazziscono, cos'è successo stanotte

Trama

Re Magnus ha perso la moglie, il suo unico affetto è la piccola Biancaneve. Fino al giorno in cui, nella Foresta Tenebrosa, il re incontra una donna bellissima, capace di farlo innamorare di nuovo: la malvagia Ravenna. È la regina del Male, che con le sue arti di magia nera, assorbe dal cuore delle fanciulle l'eterna giovinezza. La prossima vittima è Biancaneve. Eric, il cacciatore destinato a sopprimerla, si troverà di fronte una donna coraggiosa, affascinante, e decisa a combattere.



Sanremo 2022, Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus: «Certe notizie è meglio riceverle da seduti»

Curiosità

Inizialmente, i produttori del film per il ruolo di Biancaneve volevano un’attrice non molto nota al grande pubblico. Le scelte ricaddero su Riley Keough, Felicity Jones, Bella Heathcote e Alicia Vikander. Tuttavia, nei primi mesi del 2011, le suddette attrici non convinsero appieno produzione e regista, e così fu scelta la ben più famosa Kristen Stewart.