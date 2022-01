Stasera in tv, oggi martedì 4 gennaio su Rete 4 «The Bourne Ultimatum»: curiosità e trama del film con Matt Damon

Stasera in tv, martedì 4 gennaio, andrà in onda su Rete 4 alle 21:25 il film «The Bourne Ultimatum» del 2007. L'ultimo capitolo della saga dedicata a Jason Bourne, film interpretato da Matt Damon.

L'ex agente segreto Jason Bourne torna nel terzo capitolo della famosa saga. E' intenzionato a sapere chi lui sia veramente e chi lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l'identità. Non solo, Jason vuole vendicare l'assissinio della sua compagna e per farlo si sposterà da Mosca a Londra, da Torino fino a Tangeri passando per la Spagna per giungere, infine, all'epilogo finale che chiuderà la trilogia di Bourne.

Curiosità

l film ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui tre premi Oscar come Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro.