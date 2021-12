Stasera in tv, oggi martedì 28 dicembre su Rai 4 «The Unbrekable - Il predestinato»: curiosità e trama del film con Bruce Willis

Stasera in tv, martedì 28 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «The Unbreakable - Il predestinato», uscito nel 2000. Il film d'azione è stato diretto da Night Shyamalan. Protagonisti Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

La trama

Elijah Price (Samuel L. Jackson) è affetto, sin dalla nascita, da una grave forma di fragilità ossea. Ogni urto può causargli una frattura. David Dunne (Bruce Willis) è una guardia di sicurezza alle prese con un matrimonio che sta andando in mille pezzi. Un giorno, sulla via di casa dopo un colloquio di lavoro, il suo treno deraglia. L'incidente non lascia sopravvissuti. Tranne David che, miracolosamente, non riporta nemmeno un graffio. In seguito alla cerimonia funebre in memoria delle vittime, David trova sul parabrezza della sua auto un biglietto sei mai stato malato? Il messaggio è da parte di Elijah.

Curiosità

Quarta pellicola per il talentuoso N. Night Shyamalan, uscita un anno dopo lo strepitoso successo de "Il sesto senso".