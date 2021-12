Stasera in tv, oggi martedì 28 dicembre su Canale 5 «Sissi»: curiosità e trama della serie tv

Stasera in tv, martedì 28 dicembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 la nuova serie tv «Sissi», che racconta le vicende della principessa austriaca. La serie tedesca è diretta da Sven Bohse.

La trama

«Sissi» narra la vicenda di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, originale mix tra un maschiaccio e una Principessina vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I. E che solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava.

Curiosità

Al debutto sulla piattaforma RTL+ lo scorso 12 dicembre, la nuova Sisi è stata l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva in Germania, venduta in oltre 120 paesi da Beta Film.