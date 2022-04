Stasera in tv, oggi martedì 26 aprile su Rai2 «Come ti divento bella», commedia femminista con Amy Schumer

Stasera in tv 26 aprile 2022 su Rai2 alle 21:20 andrà in onda «Come ti divento bella» film del 2008 diretto da Abby Kohn, Marc Silverstein con Amy Schumer

Trama

Rene'e e' una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno e' trasferirsi presso la casa madre dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Rene'e ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non e' quello che le riviste patinate.Una sera davanti a una fontana esprime il suo desiderio: essere bella. Ma non accade nulla. Il giorno dopo, la donna, mentre si trova in palestra, cade dalla sua bike e batte la testa, perdendo i sensi. Al risveglio, sebbene il suo aspetto non sia cambiato di una virgola, Renee inizia a vedersi strepitosamente, pazzescamente, esageratamente bellissima! E la sua vita cambierà.

Curiosità

Amy Schumer è una delle comiche più affermate negli Usa. I suoi sketch sia televisivi che teatrali girano moltissimo attorno alla percezione e al trattamento riservato alle donne – anche quelle nel mondo dello spettacolo – e alle relazioni di coppia. Per questi e altri motivi è spesso stata definita una comica “femminista”.