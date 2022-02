Stasera in tv, oggi martedì 22 febbraio su Cielo «Darling Companion»: curiosità e trama del film di Almodovar con Diane Keaton

Stasera in tv, martedì 22 febbraio, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Darling Companion», del 2012. Commedia a sfondo drammatico con Diane Keaton e Penelope Cruz, diretta da Pedro Almodovar.

Trama

Una mattina, mentre si trova in macchina, Beth salva un cane randagio e decide di tenerlo con sé, nonostante il marito, Joseph, non sia d'accordo. Ben presto tra la donna e il cane si crea un legame speciale, al punto che Beth concede più attenzioni al suo randagio che al marito. Quando durante un matrimonio, Joseph incautamente se lo lascia sfuggire, si crea un gran subbuglio e tutti gli invitati finiscono per mettersi alla ricerca del cane. Con loro anche una misteriosa donna...

Curiosità

Il film ha ricevuto alcune critiche degli animalisti, che come spesso accade si lamentavano delle scene a cui era sottoposto il cane protagonista del lavoro cinematografico. Male al box office: gli incassi solamente nella settimana di apertura sono stati inferiori a centomila dollari americani.