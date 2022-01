Stasera in tv, oggi martedì 11 gennaio su Rai 5 «Tutti lo sanno»: curiosità e trama del film con Penelope Cruz e Javier Bardem diretto dal premio Oscar ​Asghar Farhadi

Stasera in tv, martedì 11 gennaio, andrà in onda su Rai 5 alle 21:15 il film «Tutti lo sanno» del 2018. Film thriller interpretato dalla coppia (anche nella vita) Penelope Cruz e Javier Bardem, e diretto dal premio Oscar Asghar Farhadi.

Trama

Il film racconta la storia di Laura (Penelope Cruz), una donna che da Buenos Aires torna in Spagna a Madrid, la sua terra natale, insieme ai figli, in occasione del matrimonio della sorella. Un evento speciale e festoso, che si trasformerà ben presto in un vero incubo. Il passato riemergerà prepotentemente nella vita di Laura, colpendo una delle persone che ama di più al mondo, la sua giovane figlia. Una serie di eventi inaspettati confluiranno nella sua esistenza iniziando a turbarne gli equilibri e facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Curiosità

La realizzazione del film subì un ritardo per un impegno di lavoro del regista Farhadi, tornato in Iran per The Salesman. Per il regista, "Tutti lo sanno" rappresenta il suo ottavo film. Javier Bardem e Penélope Cruz sono sposati nella vita reale, dal 2010 e hanno recitato, sullo stesso set, in altri film come Jamón, Vicky Cristina Barcelona, The Counselor e Escobar - Il fascino del male.