Stasera in tv, oggi martedì 11 gennaio su Rai 4 «The Last Witch Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe»: curiosità e trama del film con Vin Diesel e Michael Caine

Stasera in tv, martedì 11 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «The Last Witch Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe» del 2015. Film di fantascienza interpretato da Vin Diesel, Michael Caine e dal protagonista de "Il Signore degli Anelli" Elijah Wood.

Le streghe fanno ancora parte del mondo moderno, così come le altre creature soprannaturali pronte a scatenare la morte nera sull'umanità. Per secoli e in ogni parte della Terra, eserciti di cacciatori di streghe le hanno combattute. Tra loro Kaulder, guerriero valoroso a cui si deve la morte della Regina delle Streghe e quelle dei suoi seguaci. Ma, poco prima di morire, la Regina ha maledetto il guerriero dandogli un destino immortale e allontandandolo per sempre da sua moglie e dalla sua amata figlia. Nel mondo moderno Kaulder è l'ultimo guerriero rimasto e ancora non sa che l'onnipotente Regina è risorta e vuole vendicarsi.

Curiosità

Il personaggio di Kaulder si ispira, seppur in parte, al cacciatore di streghe che Vin Diesel impersonava quando giocava a Dungeons and Dragons. Dopo la morte di Paul Walker (il co-protagonista di Fast & Furious), le riprese della pellicola furono messe in discussione.