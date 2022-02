Stasera in tv, oggi lunedì 7 gennaio su Iris «The Town»: curiosità e trama del film interpretato e diretto da Ben Affleck

Stasera in tv, lunedì 7 febbraio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «The Town», del 2010. Film thriller e giallo, interpretato e diretto da Ben Affleck. Nel cast anche Jeremy Renner e Blake Lively.

Achille Lauro a Domenica In: «Io provocatorio? No, autentico». Poi la proposta di De Sica: «Ti voglio in un film di Natale»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE L'amica geniale 3 RAI1 Papa Francesco a Che tempo che Fa SANREMO 2022 Achille Lauro a Domenica In: «Io provocatorio? No,... TELEVISIONE Michele Bravi gela Serena Bortone per la domanda...

Trama



Scritto, interpretato e diretto da Ben Affleck, qui alla sua seconda regia dopo l'interessante "Gone Baby Gone". Boston, malfamato quartiere di Charlestown. Doug MacRay, James "Jem" Coughlin, Albert "Gloansy" Magloan e Desmond "Dez" Elden, amici da sempre, condividono una vita di crimini e rapine. Un giorno, proprio durante una rapina in una banca, si trovano costretti a prendere in ostaggio la direttrice. Sfuggiti alla polizia, i quattro la rilasciano ma uno di loro, Doug, all'insaputa degli altri comincia a frequentarla e tra i due nasce una relazione amorosa.

Sanremo 2022, pagelle: Ferilli e l'anti-monologo (10), Tananai fa il karaoke (3), Truppi "er canotta" (6)

Curiosità

Jeremy Renner ha ricevuto la nomination all'Oscar come attore non protagonista. Il film nasce da un'idea di Ben Affleck, che ha anche diretto la regia e recitato.