Stasera in tv, oggi lunedì 3 gennaio su Rai 4 «After Earth - Dopo la fine del mondo»: curiosità e trama del film con Will Smith

Stasera in tv, lunedì 3 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «After Earth - Dopo la fine del mondo» del 2013. Diretto dal regista de "Il sesto senso" Night Shyamalan, è interpretato da Will Smith e su figlio Jaden, sul grande schermo insieme per la seconda volta.

La trama

La Terra non è più la casa degli uomini, ormai da 1000 anni a causa di alcuni eventi catastrofici che hanno portato la razza umana a trasferirsi sul pianeta Nova Prime. A bordo di una navicella spaziale insieme al giovane figlio Kitai, Cyper, colpito da una tempesta di asteroidi, si vede costretto ad effettuare un atterraggio di fortuna proprio sulla Terra. Ma il pianeta adesso è regno di animali evoluti e pericolosissimi e Cyper è gravemente ferito. Toccherà proprio a Kitai cercare di risolvere la situazione.

Curiosità

E’ il primo film ad utilizzare la fotocamera digitale Sony F65, ed è il primo film digitale di M. Night Shyamalan. Jaden Smith (classe 1998) è il figlio di Will Smith. E’ la seconda volta che recitano insieme. La prima volta fu in La Ricerca della felicità (2006) di Gabriele Muccino.