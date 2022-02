Stasera in tv, oggi lunedì 22 febbraio su Rai 4 «The Tomorrow series - il domani che verrà»: curiosità e trama del film di Stuart Beattie

Stasera in tv, lunedì 22 febbraio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:21 il film «The Tomorrow Series - Il Domani Che Verrà», del 2010. La pellicola australiana di genere Azione e Avventura è diretta da Stuart Beattie e tratta dal romanzo "La guerra che verrà" dello scrittore australiano John Marsden.

Trama

Otto giovani ragazzi vanno in campeggio sul litorale della costa poco lontani da casa. Ma improvvisamente la loro viene sconvolta dallo scoppio di una guerra, causata da un invasore che nessuno aveva visto arrivare. Isolati dalle loro famiglie e dai loro amici, questi otto ragazzi dovranno imparare a scappare, sopravvivere e a combattere contro una ostile e ignota forza militare.

Curiosità

Lo scrittore John Marsden rifiutò tutte le proposte di far diventare il suo primo libro “La guerra che verrà” un film, finché non gli venne proposto come sceneggiatore Stuart Beattie (nonchè regista dell’adattamento). Il regista è uno degli sceneggiatori dell’horror di David Slade 30 giorni di buio e ha lavorato alla sceneggiatura di Australia nuovo film di Baz Luhrmann.

Il produttore esecutivo Christopher Mapp, in un’intervista, aveva dichiarato la volontà di girare due sequel, basati sui romanzi The Dead of the Night e The Third Day. Alla fine è stata realizzata solo una serie tv di 6 episodi nel 2015 che è andata in onda nel 2016.

