Stasera in tv, oggi lunedì 22 febbraio su Cielo «Dorian Gray»: curiosità e trama del film con Ben Barnes e Colin Firth

Stasera in tv, lunedì 22 febbraio, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Dorian Gray», del 2009. La pellicola diretta da Oliver Parker e Atom Egoyan è liberamente ispirata al celebre libro dello scrittore irlandese Oscar Wilde "Il ritratto di Dorian Gray". Nel cast brillano star come Ben Barnes e Colin Firth.

Trama

Liberamente ispirato a "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde, il film racconta del giovane e fascinoso Dorian e del suo smarrirsi per le vie dell'edonismo. Arrivato nella Londra vittoriana, ingenuo e dotato di una bellezza e di una sensibilità fuori dal comune, viene introdotto dall'accattivante Lord Wotton ai piaceri della mondanità. Colpito dalla bellezza del giovane, il pittore Basil gli fa un ritratto. Dorian, inebriato dalla propria bellezza ritratta, si dice disposto a tutto pur di non scalfirla. Da quel momento la corruzione cui andrà incontro non toccherà il suo viso, ma s'imprimerà sulla tela... Dirige Oliver Parker, già dietro alla macchina da presa per "L'importanza di chiamarsi Ernest" (2002) e "Un marito ideale" (1999).

Curiosità

Per il regista Oliver Parker, Dorian Gray è la terza trasposizione cinematografica di un’opera di Oscar Wilde, dopo Un marito ideale (1999) e L’importanza di chiamarsi Ernest (2002). Ben Barnes e Colin Firth collaborarono precedentemente sul set di Un matrimonio all’inglese (2008). Nell’opera originale, Dorian Gray ha i capelli biondi.