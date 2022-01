Stasera in tv, su Rai 1 “Single ma non troppo”: la commedia romantica con Dakota Johnson

Stasera in tv su Rai 1 alle 21:25 «Single ma non troppo», commedia romantica del 2016 diretta da Christian Ditter (autore di «#ScrivimiAncora» (2014) e «Vicky il vichingo» (2011), con Dakota Johnson, protagonista di Cinquanta sfumature di grigio (2015). Nel cast anche Leslie Mann («Come ti rovino le vacanze» 2015) e Damon Wayans Jr. (il Coach della sticom «New Girl»).

La Trama

Nella Grande Mela si aggirano cuori solitari, ognuno in cerca della propria anima gemella, o anche solo di un incontro emozionante. In questa spumeggiante commedia romantica che si svolge a New York, un gruppo di single sarà protagonista di improbabili, rocambolesche e stuzzicanti disavventure in un mondo in cui la definizione di amore è in continua evoluzione. Tra sms maliziosi e bollenti incontri di notte, divertimento, emozioni e colpi di scena saranno assicurati.

Curiosità

Il titolo originale del film in inglese è «How To Be Single», il film è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Lucy Tuccillo. II film inoltre è uscito in Italia prima che negli Stati Uniti: la prima proiezione è stata l'11 febbraio 2016, un giorno prima che arrivasse nelle sale americane, il 12 febbraio dello stesso anno. Il film ha incassato un totale di 111.8 milioni di dollari in tutto il mondo, contro un budget di 38 milioni.