Stasera in tv «La grande partita» su Iris: biopic su Bobby Fisher il re degli scacchi

Stasera in tv oggi venerdì 13 maggio in prima serata su Iris il film «La grande partita». Film Usa del 2014 diretto da Edward Zwick. Cast: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Lily Rabe

La trama

L'infanzia di Bobby Fisher (Tobey Maguire), vissuta negli Stati Uniti, è contraddistinta dalla passione quasi ossessiva per gli scacchi. Negli anni Settanta è solo un ragazzo, ma la sua fama di fuoriclasse si è già ampiamente diffusa e in pieno clima di Guerra Fredda viene chiamato a sfidare il suo avversario più temuto, il sovietico Boris Spassky (Liev Schreiber). Lo storico incontro ha luogo nel 1972 in Islanda e le fasi iniziali sono compromesse dalla personalità disturbata dello scacchista americano, sempre più ingovernabile e imprevedibile. Uno scontro ai massimi livelli quello tra Fisher e Spassky, che si deciderà durante la celebre partita numero 6. La vita e la carriera del campione di scacchi americano Bobby Fischer, dagli esordi alla leggendaria sfida contro il russo Boris Spassky.

Curiosità

La produzione del film è iniziata ai primi di ottobre 2013 a Reykjavík, in Islanda. A metà ottobre però le riprese si sono spostate a Montréal, Canada, e sono terminate a Los Angeles nel dicembre del 2013. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel settembre 2014.