Stasera in tv «L'uomo della pioggia» su La7: film diretto da Coppola con Matt Damon

Stasera in tv, oggi lunedì 16 maggio alle 21,15 su La7 va in onda il film con Matt Damon «L'uomo dellapioggia». Diretto da Francis Ford Coppola e uscito nelle sale nel 1997, il film è ispirato all’omonimo thriller di John Grisham e racconta la storia di Rudy Baylor alle prese con la sua prima, difficile prova da avvocato.

La trama

L’uomo della pioggia: la trama Rudy Baylor è un giovane legale che, ogni giorno, si trova a combattere le ingiustizie di una società che predilige i potenti. Per sbarcare il lunario e avanzare nel suo percorso professionale accetta incarichi di ogni tipo, spesso complicati, trovandosi a difendere clienti non sempre raccomandabili. Così, dopo essere stato assunto nello studio di Bruiser Stone, si imbarca in quella che diventerà la causa più importante della sua carriera: il caso di Dot Black, madre sola, con un figlio gravemente ammalato di leucemia e al quale l’assicurazione si rifiuta di pagare un risarcimento per le cure. Il coinvolgimento umano e professionale che si ritroverà a maneggiare lo spingerà ad abbandonare Bruiser e a mettersi in proprio, assieme al collega Deck. Peccato che il rivale che ha deciso di sfidare non sia così facile da battere: la società assicurativa Great Benefit, tra le più potenti d’America. Conscio della difficoltà di uscirne vincente, Baylor dedicherà tutto il suo tempo a cercare indizi e prove in grado di mettere in difficoltà il collega avversario, Leo F. Drummond, uno dei migliori difensori del Paese. E, intanto, anche sul fronte privato la sua vita non sembra navigare in acque tranquille: sempre più tormentato, finisce per innamorarsi di una ragazza, Kelly Riker, vittima di violenze da parte del marito. Tra scarse possibilità di vittoria e ostacoli di ogni tipo, il protagonista farà di tutto per far soccombere la Great Benefit e ottenere giustizia per i Black.

Curiosità

Il regista Francis Ford Coppola ha raccontato di aver deciso di fare un film sull’omonimo romanzo di Grisham dopo un viaggio in aereo. Era in aeroporto quando adocchiò il volume e, per passare il tempo in volo, optò per comprarlo. Il thriller lo appassionò a tal punto da leggerlo tutto d’un fiato e decidere di trasformarlo in un lungometraggio. Ne scrisse dunque la sceneggiatura, rimanendo il più possibile fedele all’originale e approfondendone la vena comica. Un lavoro che, qualche tempo dopo, ottenne il pieno endorsement dell’autore. Il significato del titolo non ha nulla a che fare con la meteorologia. Nel gergo legale, infatti, si parla di rainmaker per fare riferimento all’avvocato che produce i fatturati più alti, che attira i clienti più ricchi e i processi più redditizi.