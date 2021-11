Stasera in tv, oggi martedì 2 novembre su Rai 4 «Kingsman: Secret Service»: curiosità e trama del film con Colin Firth

Martedì 2 Novembre 2021, 16:15

Stasera in tv, martedì 2 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Kingsman: Secret Service» del 2014. Quinto lungometraggio diretto dal regista inglese Matthew Vaughn. Tra i protagonisti Samuel L. Jackson, Colin Firth e Mark Strong.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Striscia la Notizia, arrivano Friscia e Lipari TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Gf, Giucas Casella trova l'amore (per Nina) con Iva Zanicchi

La trama

Un'organizzazione britannica di spionaggio recluta un rude, ma promettente, ragazzo di strada per inserirlo nel proprio programma ultra-competitivo di formazione di nuovi agenti segreti in pieno stile 007, proprio mentre un contorto genio della tecnologia è in procinto di distruggere il mondo intero.

Curiosità

In Cina e in gran parte dell'America Latina e dell'Indonesia la scena del massacro in chiesa è stata completamente rimossa dalla versione destinata alle sale cinematografiche. «Kingsman: The Secret Service» ha incassato 128,3 milioni di dollari in Nord America, 24,2 nel Regno Unito e 259,9 nel resto del mondo, per un totale di 412,4 milioni di dollari, a fronte di un budget di 94 milioni.

Il miglior debutto del film fuori dal continente nordamericano è stato in Cina, dove ha incassato 27,9 milioni. Altri notevoli debutti si sono registrati in Corea del Sud (5,3 milioni), Russia (3,6 milioni), Taiwan (3,4 milioni), e Francia (3,3 milioni).

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»