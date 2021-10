Sasera in tv, oggi mercoledì 27 ottobre su Rai 4 «Jungle»: curiosità e trama del film con Daniel Radcliffe

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 14:35

Stasera in tv, mercoledì 27 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Jungle» del 2017. Sesto lungometraggio diretto dal regista australiano Greg McLean. Tra i protagonisti Alex Russell, Daniel Radcliffe e homas Kretschmann.

Pellicola ispirata al romanzo di Yossi Ghinsberg «Lost in the Jungle».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto RAI DUE Il Collegio, Maria Sofia: «Voglio cambiare il mondo» RAI UNO Mietta positiva, Carlucci: «Green pass obbligatorio a...

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Yossi Ghinsberg, interpretato da Daniel Radcliffe, giovane israeliano, alla ricerca, zaino in spalla, del suo "vero io", giunto a La Paz, in Bolivia, si imbatte in Karl Ruprechter, un australiano dagli intenti poco chiari. Insieme a due suoi amici, Kevin, fotografo americano, e Marcus, insegnante svizzero, Yossi decide di seguire l'uomo in un'avventura nella giungla alla ricerca di un misterioso villaggio. Ma la giungla, si sa, non è poi così ospitale e l'avventura si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Elena Sofia Ricci: «Tanti lavoratori sono in difficoltà, lo spettacolo deve ricominciare»

Curiosità

Distribuito nei cinema degli Stati Uniti il film è arrivato in Italia direttamente sulla piattaforma di streaming Chili. Le riprese della pellicola si sono tenute in Bolivia e nella foresta pluviale della Gold Coast australiana.

Myrtha Merlino: «Marco Tardelli 48 ore dopo il nostro primo bacio si è trasferito a Roma»