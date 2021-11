Stasera in tv, oggi giovedì 4 novembre su Italia 1 «Jack Reacher - La prova decisiva»: curiosità e trama del film con Tom Cruise

Stasera in tv, giovedì 4 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Jack Reacher - La prova decisiva» del 2012. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Christopher McQuarrie. Tra i protagonisti Roamund Pike, Tom Cruise e Richard Jenkins.

La trama

In una cittadina del Midwest vengono uccise cinque persone da un cecchino che, a quanto pare, ha sparato sei colpi. Viene accusato un uomo che però si dichiara innocente. Il sospettato è James Barr, un ex membro dell'esercito militare. Durante l'interrogatorio nomina Jack Reacher, interpretato da Tom Cruise, ex investigatore militare, solitario, brillante e super-addestrato: l'unico in grado di scovare il vero colpevole della strage.

Curiosità

La pellicola è stata a Pittsburgh, in Pennsylvania, e diretta da Christopher McQuarrie, affermato sceneggiatore noto per «I soliti sospetti», «Operazione Valchiria» e «Mission: Impossible - Protocollo fantasma».

La produzione del film iniziò nel 2005, quando i diritti cinematografici vennero acquistati dalla Paramount Pictures. Lee Child, autore dei libri che hanno Jack Reacher come protagonista, compare in un breve cameo nel film. Per il ruolo da protagonista furono in lizza oltre allo stesso Tom Cruise anche Dwayne Johnson.

