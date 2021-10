Stasera in tv, oggi venerdì 22 ottobre su La 5 «Inga Lindstrom - Ricomincio da te»: curiosità e trama del film con Peter Prager

Venerdì 22 Ottobre 2021, 15:09

Stasera in tv, venerdì 22 ottobre, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Solo per vendetta» del 2014. Ventitresimo lungometraggio diretto dal regista tedesco Udo Witte. Tra i protagonisti Peter Sattmann, Peter Prager e Nina Bott.

La trama

Al centro del film la storia di Per Ostersun, interpretato da Peter Sattmann, musicista in pensione che vive un'esistenza appartata sull'isola svedese di Öland. Un tempo famoso pianista, Per sembra ormai aver perso totalmente la voglia di vivere. Quando arriva a rifiutare persino un intervento chirurgico al cuore necessario per la sua sopravvivenza, suo fratello Hanno, interpretato da Peter Prager, preoccupato per la sua salute, chiede all'ex nuora di Per, Mina, interpretata da Nina Bott, di venire sull'isola del Mar Baltico e di portare con sé suo figlio Linus, nella speranza che, alla vista del nipote, ritrovi una motivazione per andare avanti.

Curiosità

La distribuzione della pellicola è stata a cura della Zweites Deutsches Fernsehen (Zdf) mentre la sceneggiatura di Christiane Sadlo e la fotografia di Jochen Radermacher. Responsabile del montaggio è stata Sabine Matula. Musiche di Marius Ruhland.

