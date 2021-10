Stasera in tv, oggi mercoledì 20 ottobre su Iris «Il principe del deserto»: curiosità e trama del film con Tahar Rahim

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:41

Stasera in tv, mercoledì 20 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Il principe del deserto» del 2011. Dodicesimo lungometraggio diretto dal regista e sceneggiatore francese Jean-Jacques Annaud. Tra i protagonisti Mark Strong, Tahar Rahim e Antonio Banderas.

Film di genere epico tratta dal romanzo del 1957 «Il paese dalle ombre corte» dello scrittore svizzero Hans Ruesch.

La trama

Il regista Jean-Jacques Annaud, celebre per aver già diretto «Due fratelli», «L'orso», e «L'amante», porta sul grande schermo il romanzo dello scrittore svizzero Hans Ruesch. In Arabia, all'alba del XX secolo, tra le roventi sabbie desertiche, s'incontrano due sultani. Intorno a loro, i corpi inanimati dei combattenti morti in battaglia: sono Nesib, interpretato da Antonio Banderas, il sultano vincitore, ed emiro di Hoboeika, e Amar, interpretato da Mark Strong, lo sconfitto. Nesib adesso detta legge: nessuno potrà reclamare diritti sulla terra nota come «Striscia Gialla» e i figli maschi di Amar, Saleeh e Auda, interpretato da Tahar Rahim, passeranno sotto la sua tutela. Anni dopo, ritroviamo Auda, diventato un accanito studioso, e Saleeh, un guerriero che desidera tornare nella terra del padre. Amar, nel frattempo, ha ricevuto la visita di un petroliere texano che lo informa della presenza di pozzi di petrolio nel suo territorio.

Curiosità

Prodotto da Tarak Ben Ammar, presidente della Quinta Communications, e co-prodotto dal Doha Film Institute del Qatar, la pellicola è stata girata prevalentemente in Tunisia, ma per alcuni set anche nel Qatar, ed un budget di 55 milioni di dollari.

La distribuzione mondiale della pellicola è iniziata a fine novembre 2011; il 23 novembre è stato distribuito nelle sale di Francia e Benelux, mentre il giorno successivo viene distribuito in selezionati territori del Medio Oriente. Dal 1º dicembre è stato distribuito in altri paesi del Medio oriente, come Qatar, Emirati Arabi Uniti, Libano e Bahrein.

