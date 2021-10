Stasera in tv, oggi lunedì 11 ottobre su Italia 1 «Il luogo delle ombre»: curiosità e trama del film con Willem Dafoe

Lunedì 11 Ottobre 2021, 16:06

Stasera in tv, lunedì 11 ottobre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:50 il film «Il luogo delle ombre» del 2013. Nono lungometraggio diretto dal regista statunitense Stephen Sommers. Tra i protagonisti Addison Timlin, Willem Dafoe e Anton Yelchin.

A quattro anni di distanza da «G.I. Joe - La nascita dei Cobra», Stephen Sommers porta sul grande schermo l'omonimo romanzo di Dean R. Koontz, il primo della serie "Odd Thomas".

La trama

In una sperduta cittadina della California, Pico Mundo, il giovane cuoco di un fast food, Odd Thomas, è un ragazzo normale con un segreto paranormale: vede i morti. Odd cerca sempre di aiutare gli spiriti silenziosi che lo circondano. Spesso vogliono solo giustizia e così Odd finisce per dare preziosi consigli al capo della Polizia di Pico Mundo, Wyatt Porter, interpretato da Willem Dafoe, per trovare i veri colpevoli di efferati crimini. Ma altre volte, grazie agli spiriti si riescono a evitare delle stragi. Un giorno capita qualcosa di molto diverso. Un uomo misterioso è arrivato a Pico Mundo. Neppure gli spiriti sanno chi sia e cosa voglia. L'unico indizio, presagio negativo, è una pagina strappata da un calendario: quella del 15 agosto.

Poco meno di ventiquattro ore e Pico Mundo sarà inghiottita dalla catastrofe. Odd sa che il suo paese è in guai seri e, aiutato dalla sua fidanzata Stormy e dallo sceriffo, si tuffa a capofitto in una battaglia epica per cercare di fermare un disastro di proporzioni apocalittiche. Due giornate straordinarie per il giovane con un dono speciale: fato e destino si confondono nel più terribile degli incubi.

Curiosità

Il film è stato presentato in anteprima alla 5ª edizione del River Bend Film Festival nell'aprile 2013. In Italia doveva essere distribuito dalla Eagle Pictures il 19 settembre 2013, ma a causa di problemi di vario tipo la sua uscita è stata posticipata al 23 luglio 2015 dalla casa di distribuzione Barter Entertainment.

