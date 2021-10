Stasera in tv, oggi martedì 19 ottobre su Cielo «I perfetti innamorati»: curiosità e trama del film con Julia Roberts

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:31

Stasera in tv, martedì 19 ottobre, andrà in onda su Cielo alle 21:20 il film «I perfetti innamorati» del 2001. Quarto lungometraggio diretto dal regista statunitense Joe Roth. Tra i protagonisti oltre allo Billy Crystal, Julia Roberts e Catherine Zeta Jones.

La trama

Gwen ed Eddie sono la coppia d’oro di Hollywood. Le loro commedie sbancano i botteghini e la loro romantica storia d’amore è una manna dal cielo per produttori, pubblicitari, fotografi e giornalisti. Peccato che, durante le riprese dell’ultimo film, l’idillio sia andato in frantumi. La coppia è scoppiata e, ciò che è peggio, Gwen ha perso la testa per una specie di playboy latino decisamente poco glamour. L’uscita della pellicola nelle sale è ormai imminente e, per amore degli incassi, la produzione si aspetta che i due affrontino il tour promozionale fingendosi ancora innamorati. Facile a dirsi, difficile a farsi, soprattutto considerando il pessimo carattere di Gwen. A risolvere la grana viene chiamato l’addetto stampa Lee Philips, coadiuvato da Kiki, sorella nonché manager della bizzosa attrice. All’'inizio la messa in scena regge. Ma poi inizia a fare acqua. Kiki è da tempo segretamente innamorata di Eddie che, ora, pare accorgersi di lei. Come se non bastasse il regista del film, colto da improvvise velleità d’autore, si mette in testa di dare al suo ultimo lavoro un taglio “particolare”. Per il povero Lee la catastrofe è dietro l’angolo.

Curiosità

Il film fu prodotto dalla Revolution Studios, Face Productions, Roth-Arnold Productions e Shoelace Productions. La pellicola è stata distribuita dalla Columbia Pictures ed è stata presentata come prima il 17 luglio 2001. Uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il 20 luglio. La Sony Pictures Entertainment (Spe) detiene i diritti di distribuzione internazionale.

