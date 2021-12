Stasera in tv, oggi giovedì 30 dicembre su Italia 1 «Will Hunting - Genio Ribelle»: curiosità e trama del film con Robin Williams e Matt Damon

Stasera in tv, giovedì 30 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:10 il film «Will Hunting - Genio Ribelle» del 1997. Tra i protagonisti l'indimenticato Robin Williams, Ben Affleck e Matt Damon.

La trama

Will Hunting (Matt Damon) ha ventanni e un passato di violenza alle spalle. Di lui si accorge, per puro caso, Sean McGuire (Robin Williams) un professore di college che coglie immediatamente le potenzialità del ragazzo, comprendendone la fragilità emotiva. La storia, appassionata e affascinante, è frutto del lavoro a quattro mani di Matt Damon e Ben Affleck.

Curiosità

Il film vinse l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Will Hunting sarebbe sempre dovuto essere un genio della matematica, ma avrebbe dovuto avere alle calcagna gli agenti dell'NSA, intenzionati a reclutarlo anche contro la sua volontà per sfruttare le sue capacità a scopi spionistici