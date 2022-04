Stasera in tv, oggi giovedì 28 aprile su Italia1 ««Run all night - Una notte per sopravvivere» con Liam Neeson

Stasera in tv 28 aprile 2022 su Italia1 alle 21:20 andrà in onda il film «Run all night - Una notte per sopravvivere» film Usa del 2015 diretto da Jaume Collet Serra. Cast: Liam Neeson, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman, Boyd Holbrookto.

La trama

Jimmy Conlon e' un ex killer professionista, amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, tormentato da innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini passati. Il figlio Michael non vuole avere nulla a che fare con padre nel tentativo di creare per se' e la propria famiglia una vita perbene. Ma il destino complica le cose....

Curiosità

Il film segna la terza collaborazione tra Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra dopo Unknown – Senza identità del 2011 e Non-Stop del 2014. I due sono tornati a lavorare insieme per la quarta volta nel 2018 con L’uomo sul treno. Tra le location scelte per le riprese della pellicola troviamo il Madison Square Garden a New York e il Queens Hospital Center Jamaica della Grande Mela.