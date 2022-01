Stasera in tv, oggi giovedì 20 gennaio su Rai 4 «Danny The Dog»: curiosità e trama del film con Morgan Freeman e Jet Li

Stasera in tv, giovedì 20 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Danny The Dog», del 2004. Film d'azione, nel quale Jet Li è un'arma letale e Morgan Freeman l'uomo che lo aiuterà a diventare umano.

Trama

Sottratto a quattro anni dalla strada e cresciuto a suon di botte, Danny è un'arma letale nelle mani del losco criminale Bart. Ogni volta che quest'ultimo ha bisogno di regolare i conti coi debitori si affida a Danny. Una furia tanto letale da esigere il bisogno di essere legato come un cane. Da cui il soprannome. Un giorno però sfugge al padrone e viene raccolto da Sam, un vecchio accordatore di pianoforti. Con lui Danny scopre l'amicizia e cerca di scoprire di più sul suo passato.

Curiosità

Importante l’elemento musicale; la colonna sonora è stata affidata ai Massive Attack, alla loro prima esperienza in campo cinematografico. Hanno lavorato, per alcune situazioni, partendo dalle immagini per cercare una fusione tra i due linguaggi.