Stasera in tv, oggi giovedì 20 gennaio su La 5 «Quando meno te l'aspetti»: curiosità e trama del film con Kate Hudson

Stasera in tv, giovedì 20 gennaio, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Quando meno te l'aspetti», del 2004. Commedia americana e film romantico, con Kate Hudson e Joan Cusack.

Trama

Helen è una giovane donna con una vita perfetta, lavora a New York per un'agenzia di modelle, tra feste e uomini affascinanti, ama tantissimo le sue sorelle Lindsay e Jenny, e ha un buon rapporto con i suoi nipoti. La famiglia viene però stravolta da una tragedia: Lindsay e suo marito Paul muoiono in un incidente stradale. Jenny e Helen scoprono che quest'ultima aveva ricevuto la potestà unica da Lindsay dei suoi figli in caso le fosse accaduto qualcosa, ora toccherà a Helen prendersi cura di Audrey, Henry e Sarah, anche se Jenny era a tutti gli effetti un'alternativa più valida dato che ha più esperienza come madre, oltre al fatto che è sposata inoltre lei e il marito hanno già dei figli.

Curiosità

Il cast del film è formato da alcuni tra i principali attori di Hollywood, tra cui Kate Hudson, che nel suo curriculum vanta una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2001 per Quasi famosi, film grazie al quale ha vinto il Golden Globe. L’attrice, molto amata dal pubblico giovane, è stata nel 2016 protagonista del calendario Campari, immortalata dal fotografo Michelangelo di Battista.