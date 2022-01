Stasera in tv, oggi giovedì 13 gennaio su Rai Movie «High Crimes - Crimini di stato»: curiosità e trama del film con Morgan Freeman e Tom Bower

Stasera in tv, giovedì 13 gennaio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «High Crimes - Crimini di stato» del 2002. Film thriller e mistery interpretato da Morgan Freeman e Tom Bower, che racconta la storia intricata di un ex militare accusato di strage.

Trama

Tom nasconde un'identità segreta: in realtà si chiama Ron ed è un ex-marine accusato di strage. Quando l'uomo viene arrestato, si ritrova in un penitenziario militare, in vista di un processo davanti alla corte marziale dal risultato scontato per tutti, ma non per Claire. Convinta della sua innocenza, la donna trova un esperto di giurisprudenza militare da affiancare a quello d'ufficio, l'ex-alcolista Charlie Grimes. Questo tentativo di ricerca della verità non è, però, ben visto dalle gerarchie, che sembrano alla ricerca di un capro espiatorio più che di giustizia...

Curiosità

Il fil rouge del thriller si condensa nella battuta pronunciata da Charles Grimes (Morgan Freeman): “La giustizia militare sta alla giustizia come la musica militare sta alla musica, non so se mi spiego“.