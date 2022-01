Stasera in tv, oggi giovedì 13 gennaio su Cielo «Banlieue 13»: curiosità e trama del film con Jean Reno

Stasera in tv, giovedì 13 gennaio, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Banlieue 13» del 2004. Film d'azione ambientato in una periferia di Parigi, che ha tra i protagonisti Jean Reno.

Trama

Un muro d'isolamento circonda il ghetto della periferia, il quartiere 13. Leïto, cercando di arginare il problema dello spaccio di droga, ruba una grossa partita di eroina al boss locale, Taha. Questi infuriato, fa quindi catturare la giovane sorella di Leïto, Lola, che lavora come cassiera in un supermercato. Il giovane atleta corre quindi a riprendersela e dopo aver preso di sorpresa il boss, puntandogli un pugnale alla gola, assieme alla sorella si fa scortare fuori dal palazzo di Taha, sede dei suoi loschi affari.

Curiosità

Banlieue 13 è un film veloce e scattante proprio come il suo protagonista, un David Belle attorialmente non femomenale ma encomiabile per atletismo e fisicità, cui presto si affianca lo starring partner di Cyril Raffaelli, artista marziale e sorta di Jason Statham transalpino, impegnato in sequenze di lotta anche qui molto ben congegnate.