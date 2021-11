Stasera in tv, oggi martedì 2 novembre su Rai Movie l'omaggio a Gigi Proietti con «Febbre da cavallo»

Martedì 2 Novembre 2021, 16:12

Stasera in tv, martedì 2 novembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:00 il film «Febbre da cavallo» del 1976. Cinquantaquattresimo lungometraggio diretto dal regista italiano Steno. Tra i protagonisti Enrico Montesano, Gigi Proietti e Catherine Spaak.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto SANREMO Sanremo, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà»

La trama

Mandrake, Pomata e Felice, tre amici con il comune vizio delle scommese clandestine sui cavalli e allo stesso tempo alla disperata ricerca di denaro per far fronte ai debiti contratti con le scommesse, cercano di truccare una corsa. Uno di loro dovrà prendere il posto del fantino di un cavallo dato per sicuro vincente, facendo in modo che vinca invece un brocco su cui loro punteranno molti soldi.

Curiosità

Come ricorderà in seguito Gigi Proietti, alla sua uscita «Febbre da cavallo» passò quasi inosservato. Al pari di molte commedie italiane del tempo, l'opera venne generalmente bollata come un «filmetto», ricevendo consensi freddi sia dalla critica sia dal pubblico, affibbiandogli la nomea di pellicola «senza infamia e senza lode».

Del film è stato girato un sequel nel 2002, «Febbre da cavallo - La mandrakata», scritto da Enrico e Carlo Vanzina, figli di Steno, e diretto dallo stesso Carlo. Il film vede il ritorno dei personaggi di Gigi Proietti e, in un cameo, di Enrico Montesano.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»