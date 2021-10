Stasera in tv, oggi giovedì 21 ottobre su Canale 5 «Fast & Furious - Hobbs & Shaw»: curiosità e trama del film con Dwayne Johnson

Giovedì 21 Ottobre 2021, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:40

Stasera in tv, giovedì 21 ottobre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Fast & Furious - Hobbs & Shaw» del 2019. Terzo lungometraggio diretto dal regista e attore statunitense David Leitch. Tra i protagonisti Idris Elba, Dwayne Johnson e Jason Statham.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv su Italia 1 «Chiedimi se sono felice» TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto PAVIA Polina, la modella trovata morta in un canale TELEVISIONE Massimo Galli diventa storico: presto un libro

La trama

Dopo 8 episodi e incassi stellari, «Fast & Furious» torna con «Hobbs and Shaw», un episodio isolato che vede come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. I due attori tornano a vestire i panni di Luke Hobbs, il mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese. Come gli affezionati della saga ben sanno, il rapporto tra i due è sempre stato fondato su provocazioni e scontri, nel tentativo di eliminarsi a vicenda. Questa volta però, i due acerrimi nemici dovranno unire le loro forze per far fronte a Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, interpretato da Idris Elba. Quest'ultimo, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre. Ad infittire la trama ci sarà anche Vanessa Kirby, nei panni della brillante ed impavida agente dell'MI6 nonché sorella di Shaw.

Chi l'ha visto, Federica Sciarelli legge il messaggio intimidatorio (pieno di parolacce) in diretta tv

Curiosità

Gli attori Ryan Reynolds e Kevin Hart partecipano al film con un cameo, rispettivamente nei ruoli di un agente della Cia e di un Air Marshal statunitense. Regia Inizialmente il regista considerato era Shane Black, ma nel gennaio 2018 viene ingaggiato ufficialmente David Leitch.

Le riprese del film, iniziate il 10 settembre 2018 a Londra, sono proseguite poi tra Atlanta, Hawaii, Glasgow e il North Yorkshire, sono terminate nel febbraio 2019. Nel maggio 2019 vengono effettuate delle riprese aggiuntive. Il budget del film è stato di 200 milioni di dollari

Un posto al sole, cambio di orario per la storica soap. Cast in rivolta: «Una scelta suicida»