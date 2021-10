Stasera in tv, oggi giovedì 7 ottobre su Italia 1 «Ex Machina»: curiosità e trama del film con Domhnall Gleeson

Giovedì 7 Ottobre 2021, 18:06

Stasera in tv, giovedì 7 ottobre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:58 il film «Ex Machina» del 2015. Opera prima del regista inglese Alex Garland. Tra i protagonisti Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e Alicia Vikander.

La trama

Caleb Smith, interpretato da Domhnall Gleeson, un programmatore di 26 anni, viene selezionato per partecipare a un esperimento innovativo nel campo dell'intelligenza artificiale. Il giovane deve trascorrere una settimana nella residenza di montagna del brillante Ad della società per cui lavora, Nathan Bateman. Giunto nella remota tenuta di Bateman, Caleb scopre che questi lo ha scelto come test umano in un esperimento tanto strano quanto affascinante in cui deve interagire con la prima vera intelligenza artificiale al mondo, ospitata nel corpo di una ragazza robot. Ma la bella e affascinante robot si rivela più sofisticata e maliarda del previsto.

Curiosità

Il budget del film è stato di circa 15 milioni di dollari. Per il ruolo di Ava fu inizialmente scelta l'attrice Felicity Jones, ma alla fine il ruolo è andato ad Alicia Vikander. Le riprese, iniziate il 15 luglio e concluse nel settembre 2013, si sono svolte in Norvegia, tra Valldal e il fiordo Sognefjord, e nei Pinewood Studios di Londra.

