Stasera in tv, oggi domenica 6 gennaio su Iris «The Danish Girl»: curiosità e trama del film con Eddie Redmayne

Stasera in tv, domenica 6 febbraio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «The Danish Girl», del 2016. Film sulla storia d'amore transgender, interpretato e diretto da due premi Oscar: Eddie Redmayne, che ha vinto il premio grazie a "La teoria del tutto" nella categoria migliore attore protagonista, e Tom Hooper.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Video TELEVISIONE Michele Bravi gela Serena Bortone LE NUOVE STAGIONI L'amica geniale e Màkari TELEVISIONE Foto

Sanremo 2022, pagelle finale: Ferilli e l'anti-monologo (10), Tananai fa il karaoke (3), Truppi "er canotta" (6)

Michele Bravi gela Serena Bortone per la domanda sull'incidente: «Per parlare di questi argomenti serve maggiore profondità»

Trama

Una storia d'amore liberamente ispirata alla vita degli artisti danesi Lili Elbe e Gerda Wegener. Copenhagen, 1926. L'artista danese Gerda Wegener dipinse il proprio marito, Einar Wegener, anche lui apprezzato pittore, in abiti da donna. Il dipinto acquista rapidamente popolarità ed Einar decide di cambiare il proprio aspetto e assumerne uno femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Con la sua passione per il femminismo e il supporto Gerda, Lili tenta uno dei primi interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, da maschio a femmina. Una decisione che inevitabilmente porta un grande cambiamento nel suo matrimonio e che culmina quando un amico d'infanzia di Einar, il mercante d'arte Hans Axgil, si presenta nella sua vita aprendo la via a un complesso triangolo amoroso...

Sanremo 2022, pagelle quarta serata: Morandi-Jovanotti ciao boomers (10), Elisa-D'Amario che bomba (9), Grignani-Irama surreale (4)

Curiosità

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2015, il film è tratto dal romanzo "La danese (The Danish Girl)", scritto nel 2000 da David Ebershoff, che a sua volta si è ispirato alla storia vera di Lili Elbe, pioniera nel mondo transgender.