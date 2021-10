Stasera in tv, oggi venerdì 29 ottobre su Rai 3 «DIA 1991 - Parlare poco Apparire mai»: storia degli investigatori antimafia

Venerdì 29 Ottobre 2021, 14:35

Stasera in tv, venerdì 29 ottobre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:30 il film documentario «DIA 1991 - Parlare poco Apparire mai» del 2020. Sul mondo degli investigatori antimafia. Scritto da Diana Ligorio, con la regia di Leonardo Dalessandri e prodotto da Rai Cinema e 42esimo parallelo; in occasione dei 30 anni dall'istituzione della Direzione investigativa antimafia, nata dopo la strage di Capaci.

La trama

La lotta alle mafie nei trent’anni della DIA, l'FBI italiana nell’idea originaria di Giovanni Falcone, che il giudice progetta un anno prima della sua morte. La storia mai conosciuta degli investigatori che uniscono forze e competenze differenti. Sono giovani. Vengono da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Catturano latitanti, fanno centinaia di arresti, aggrediscono i patrimoni delle mafie restando sempre nell’ombra.

La dichirarazione

«Non è una fiction e non è un documentario - ha spiegato l'autrice Diana Ligorio - ma vuole essere un prodotto nuovo niente di celebrativo ne' retorico. Ripercorre la lotta alle mafie nei 30 anni della Dia e la storia degli investigatori che hanno lavorato nell'ombra rendendosi invisibili come i latitanti che hanno catturato. Racconta gli uomini e non i vertici».

