Stasera in tv, oggi giovedì 7 ottobre su Iris «Arma letale»: curiosità e trama del film con Mel Gibson

Giovedì 7 Ottobre 2021, 18:06

Stasera in tv, giovedì 7 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Arma Letale» del 1987. Undicesimo lungometraggio del regista statunitense Richard Donner. Tra i protagonisti Danny Glover, Mel Gibson e Gary Busey.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Primo capitolo della fortunata serie. Los Angeles, Martin Riggs, interpretato da Mel Gibson, è un poliziotto decisamente sui generis, tanto folle da costituire spesso e volentieri un rischio per se stesso e gli altri. Nel tentativo di arginare la sua esuberanza, il distretto gli affianca l’esperto, e pacato, Roger Murtaugh.

Gf Vip, regia lascia microfoni aperti per errore: «Massa di imbecilli e cerebrolesi». Concorrenti increduli

Curiosità

Nel film, i protagonisti si scontrano con un'organizzazione paramilitare clandestina denominata Air America. Questa è trattata nuovamente, tre anni dopo, nel film Air America (1990), interpretato dallo stesso Mel Gibson e ambientato nella guerra del Vietnam.

La battuta di Murtaugh "Sono troppo vecchio per queste stronzate" viene ripetuta più volte nel film e diventerà un tormentone della serie; viene anche citata in altre pellicole: in Maverick, diretto dallo stesso regista (Richard Donner) e con lo stesso protagonista (Mel Gibson), Danny Glover compare in una piccola parte come rapinatore; Glover e Gibson si guardano pensando di conoscersi ma cambiano idea, e poco dopo Glover pronuncia la sua gag; in quel momento si può anche udire brevemente la melodia della saga poliziesca in sottofondo. In Transformers - La vendetta del caduto, l'anziano robot Jetfire la pronuncia dopo essere stato ferito, ma il doppiaggio italiano l'ha cambiata in "Sono vecchio per queste cose".

Amici 2021, Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui social