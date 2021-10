Stasera in tv, oggi martedì 26 ottobre su Canale 5 «Aquaman»: curiosità e trama del film con Jason Momoa

Martedì 26 Ottobre 2021, 16:12

Stasera in tv, martedì 26 ottobre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Aquaman» del 2018. Decimo lungometraggio diretto dal regista malese-australiano James Wan. Tra i protagonisti Amber Heard, Jason Momoa e Willem Dafoe.

La trama

Il supereroe dell'universo DC Comics creato nel 1941 da Paul Norris et Mort Weisinger è protagonista sul grande schermo della sua prima avventura in solitaria. Dopo «Justice League», Jason Momoa torna nel ruolo di Aquaman in questo nuovo film DC in cui si narra la storia d'origine di Arthur Curry, metà uomo e metà atlantideo. Protettore degli oceani, Aquaman, qui più maturo e meno baldanzoso, è deciso a mettere le proprie abilità al servizio dei più deboli ed esita a prendere il posto che gli spetta alla guida del regno sottomarino di Atlantide. Il nostro leale eroe, tuttavia, si ritrova diviso tra gli abitanti della terra, che non smettono di inquinanare il pianeta, e il popolo subacqueo che progetta di invadere la superficie. Aquaman dovrà agire con senno e adottare la giusta strategia per garantire la pacifica convivenza tra i due gruppi. In questa avventura potrà contare sui consigli di Mera, interpretata da Amber Heard, e dovrà saper contrastare le mire del fratellastro Orm, interpretato da Patrick Wilson.

Curiosità

Prima avvenutra cinematografica in solitaria per l'eroe creato da Paul Norris e Mort Weisinger e debuttato nel numero 73 di More Fun Comics nel novembre 1941.

Nel primo fine settimana di programmazione nelle sale cinematografiche cinesi, il film incassò 93,6 milioni di dollari. In Italia, nel primo giorno di programmazione incassò 1,6 milioni di euro e ottenne la miglior media per sala, risultando anche il miglior esordio di sempre per un film DC Comics. Il film ha incassato in tutto il mondo 1 miliardo 148 milioni 761.807 dollari.

