Stasera in tv, oggi martedì 19 ottobre su Rai 2 «A un metro da te»: curiosità e trama del film con Haley Lu Richardson

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:31

Stasera in tv, martedì 19 ottobre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «A un metro da te» del 2019. Primo lungometraggio diretto dal regista francese Justin Baldoni. Tra i protagonisti oltre allo Cole Sprouse, Haley Lu Richardson e Moisés Arias.

La trama

"Ci si può innamorare senza mai sfiorarsi?" si chiede Justin Baldoni, qui alla sua opera prima dietro la macchina da presa. Will Newman e Stella Grant, interpretata da Haley Lu Richardson, sono due ragazzi di 17 anni malati di fibrosi cistica. Si incontrano in ospedale, si innamorano e, insieme, decidono di seguire una terapia. Insieme sì, ma perennemente a non meno di un metro l'uno dall'altra per via della loro condizione di salute. Il loro legame si intensifica ben presto, facendo aumentare in entrambi giorno dopo giorno il desiderio di rompere quella distanza che la loro malattia imporrebbe.

Curiosità

«A un metro da te» ha incassato 45,7 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, e 34,4 milioni di dollari in altri Paesi, per un totale complessivo di 80,1 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di 7 milioni di dollari. In Italia, durante il suo primo fine settimana di distribuzione, la pellicola ha incassato 1,3 milioni di euro, posizionandosi al primo posto tra i film più visti.

Negli Stati Uniti e in Canada la pellicola è stata distribuita in 2.600 cinema, incassando 5,4 milioni di dollari durante il suo primo giorno, considerando anche i 715mila dollari provenienti da alcune anteprime avvenute il 14 marzo. Al termine della prima settimana, i ricavi della pellicola sono stati di 13,1 milioni di dollari, rendendola il terzo film più visto del periodo dopo «Captain Marvel» e «Wonder Park».

