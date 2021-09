Stasera in tv, giovedì 9 settembre su Canale 5 «Pelè»: curiosità e trama del film con Kevin de Paula

Giovedì 9 Settembre 2021, 15:20

Stasera in tv, giovedì 9 settembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Pelè» del 2016. Terzo lungometraggio diretto dai registi statunitense Jeff e Michael Zimbalist. Tra i protagonisti Seu Jorge, Kevin de Paula e Milton Gonçalves.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI DAL 2004 AL TIMONE Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli lascia la conduzione? LE NOVITA' LOL 2 cast, chi sono i concorrenti TELEVISIONE Pierluigi Diaco torna in radio e tv con "Ti sento" TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Scritto e diretto a quattro mani da Jeff e Mike Zimbalist, il film racconta la storia di Pelé, dalla sua infanzia, nelle favelas di San Paolo, alla consacrazione assoluta, con la vittoria, nel 1958, a soli 17 anni, del suo primo mondiale.

È il 1950 e il Brasile intero ha la radio all'orecchio: è una questione di orgoglio nazionale. La sconfitta in casa, per mano dell'Uruguay, nell'ultima partita dei Mondiali di Rio, getta il Paese in uno stato di prostrazione collettivo e devastante. Attraverso la messa in discussione della pratica della ginga, espressione di un calcio felice e spettacolare, i brasiliani mettono in discussione la loro stessa identità e la loro visione del mondo.

Ma non il piccolo Dico, 9 anni, folletto del calcio giocato senza scarpe tra i vicoli di Bauru. Colpito dalla tristezza sul volto del padre, Dico gli promette che un giorno porterà il Brasile alla vittoria, e dodici anni dopo, in Svezia, onorerà quel primo voto e si farà conoscere dal mondo intero col nome di Pelé

Curiosità

Nel maggio 2013 Pelé ha partecipato al Festival di Cannes per promuovere la produzione di questa pellicola. L'ex giocatore è stato il produttore esecutivo e nel film è presente con un cameo. La lavorazione è iniziata a Rio de Janeiro a ottobre del 2013.

Inizialmente la distribuzione del film era prevista in concomitanza con il Campionato mondiale di calcio 2014, ma è stata ritardata a causa di una prolungata post-produzione e nuove scene da girare. Il film è stato presentato in anteprima il 23 aprile 2016 al Tribeca Film Festival, nella sezione Special Screening. È stato poi distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 6 maggio 2016, mentre in Italia il 26 maggio dello stesso anno.