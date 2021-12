Stasera in tv, oggi giovedì 9 dicembre su Rai 3 «Tre manifesti a Ebbing, Missouri»: curiosità e trama del film con Frances McDormand

Stasera in tv, giovedì 9 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:21 il film «Tre manifesti a Ebbing, Missouri» del 2017. Terzo lungometraggio diretto dal regista britannico Martin McDonagh. Tra i protagonisti Woody Harrelson, Frances McDormand e Sam Rockwell.

Nel 2018 la pellicola ricevette due statuette degli Oscar uno per la miglior attrice a Frances McDormand e l'altro a miglior attore non protagonista per l'interpretazione di Sam Rockwell.

La trama

Dopo sei mesi trascorsi senza che la polizia abbia individuato il colpevole della violenta morte della figlia, Mildred Hayes, interpretata da Frances McDormand, sfida personalmente le autorità locali, ingaggiando una battaglia contro il disordinato manipolo di poliziotti che avrebbe dovuto catturare il colpevole e risolvere l'omicidio di sua figlia. Visti gli scarsi risultati della polizia, Mildred decide di prendere in mano la situazione noleggiando tre grandi cartelloni pubblicitari sui quali piazza una serie di messaggi polemici e controversi, rivolti al venerato capo della polizia William Willoughby. Quando viene coinvolto anche il vice Dixon, uomo immaturo e dal carattere violento, la campagna di Mildred si esaspera, trasformandosi in una battaglia senza esclusione di colpi, calci, schiaffi, morsi, insulti e frasi scurrili.

Curiosità

Le riprese del film sono iniziate il 3 maggio 2016 a Sylva, nella Carolina del Nord, e sono durate complessivamente 33 giorni. Il primo trailer della pellicola è stato diffuso il 23 marzo 2017, seguito dalla versione in italiana il 29 maggio 2017.

Il film è stato proiettato, in anteprima mondiale, in concorso alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 4 settembre 2017. Lo stesso anno, è stato presentato al Toronto International Film Festival, al festival internazionale del cinema di San Sebastián, al BFI London Film Festival, allo Zurich Film Festival e anche al festival internazionale del cinema di Mar del Plata.

